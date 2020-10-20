Normalleşme sonrası BAE'den İsrail'e ziyaret

Tarihi anlamda bir Körfez Arap ülkesinin İsrail’e ilk ziyareti, geçen ay imzalanan normalleşme anlaşmasını pekiştirmek amacıyla bir BAE heyetinin Salı günü ülkeye gidişiyle gerçekleşmiş oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Munchin ve diğer ABD’li yetkililer, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı’na Abu Dabi’den havalanan Etihad Havayolları uçağında heyete eşlik etti.

BAE heyeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Maliye Bakanı İsrael Katz tarafından kırmızı halıda karşılandı. Netenyahu, “Nesiller boyu sürecek bir tarih yazıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAE ve Bahreyn, Eylül ayında İsrail ile imzaladıkları normalleşme anlaşmaları kapsamında İsrail ile resmi ilişkiler kuran ilk Arap ülkeleri oldu.

Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisi Wasel Abu Youssef, BAE’nin İsrail ziyaretini ‘utanç verici’ olarak değerlendirdi.

Batı Şeria’nın Ramallah şehrinde konuşan Abu Youssef, BAE-İsrail arasında açıklanan ikili anlaşmaların ve gidip gelen heyetlerin İsrail’in Filistin’i işgali bağlamında Filistin’e yönelik saldırgan tutumunu ve Filistin halkına karşı işlediği suçları tırmandırdığını ifade etti.

Hamas sözcüsü Hazim Kasım ise, bu ziyaretin İsrail’e Batı Şeria topraklarının kademeli olarak ilhak edilmesi için cesaret vereceğini ifade etti.

Reuters