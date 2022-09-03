Nobelli fizikçiden gaz tasarrufu sağlayacak makarna tarifi

İtalya’da enerji krizine yönelik hükümetin yeni tedbir kararları beklenirken gündelik hayatta tasarruf tavsiyeleri de gittikçe daha sık gündeme geliyor.

Nobel fizik ödüllü Profesör Giorgio Parisi de gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğine dair bir tarif paylaştı.

2021’de Nobel alan fizik profesörü Parisi, Facebook’ta paylaştığı makarna tarifiyle büyük etkileşim aldı ve haberlere konu oldu.

Parisi’nin bir başkasından alıntıyla paylaştığı formülde su kaynadıktan sonra makarna içine atılıp iki dakika pişiriliyor, ardından ocak kapatılıyor.

Tencerenin kapağı kapalı olarak makarna ateşsiz pişmeye bırakılıyor.

İtalyanların ulusal yemeklerinden makarna için yaygın olarak kullanılan pişirme yönteminde ise makarna kaynar suya atıldıktan sonra pakette yazan süre kadar ateş üstünde pişiriliyor.

Bu süre kuru makarnalar için genellikle 10 dakika civarı oluyor.

Parisi’nin paylaştığı yöntemle 8 dakikalık pişirme süresi boyunca gazdan tasarruf edileceği belirtiliyor.

Fizik profesörünün paylaşımı Facebook’ta yüzlerce beğeni aldı, yorumlarda da çok sayıda kişi makarnayı daha önce de bu şekilde pişirmeyi denediklerini ve işe yaradığını söyledi.

Bazı yorumcular ise suyu tencereye koymadan önce güneş altında ısıtarak ya da 2 dakikalık kaynama süresini de beklemeyerek daha da fazla enerji tasarrufu edilebileceği önerilerinde bulundu.

Öte yandan bu yöntemi ‘iğrenç’ diye niteleyen ve enerji tasarrufunu toplu taşıma kullanmak gibi başka şekillerde yapmanın daha iyi olacağını savunanlar da oldu.

Isıtıcıların derecesi düşürülecek

Gelecek sonbahar ve kış aylarında tırmanması beklenen enerji krizi, siyasi iktidarı da yeni tedbir arayışına itti. Hükümetin birkaç gün içinde yeni bir tasarruf paketi hazırlaması bekleniyor.

İtalya basınına göre pakette, merkezi sisteme dahil ısıtıcıların günde 2 saat daha az çalıştırılması ve 2 derece daha düşük tutulması gibi önlemler de yer alabilir.

Nobelli fizik profesörünün makarna tarifi ve hükümetin üzerinde çalıştığı tedbir paketi bugün La Repubblica gazetesinde yayımlandı.

Gazete bu haberleri, ‘’2 derece düşük ısıtıcılarla, hızlı bir duş aldıktan sonra, mum ışığında, kapalı ocakta pişmiş spagetti yiyeceğiz’’ girişiyle sundu.

Yaz saati kalıcı olsun

Bir grup bilim insanı da enerji tasarrufu için yıl boyunca yaz saati uygulanması çağrısı yaptı.

İtalyan Çevre Tıbbı Derneği (Sima), yaz saati uygulamasının tüm yıla yayılmasıyla günde ortalama 1 saatlik güneş ışığı ve ısısı kazanımı sağlanabileceğini belirtti. Derneğe göre bu yolla ilk 2 yılda yaklaşık 1 milyar Euro tasarruf elde edilebilir.

Sima Başkanı Alessandro Miani İtalya basınına yaptığı açıklamalarda, bu yöntemle sadece ekonomik açıdan değil aynı zamanda çevre ve sağlık açısından da fayda sağlanacağını savundu.

Miani, ‘’CO2 emisyonlarının azaltılmasıyla çevresel faydalar elde edilir. Ayrıca fazladan bir saat güneş ışığına sahip olmak sağlığa olumlu etki eder, daha fazla serotonin üretmemizi ve dolayısıyla daha neşeli, pozitif ve enerjik olmamızı sağlar’’ dedi.