Nkoudou Dünya Kupası'nda parlarsa ayrılabilir!

Beşiktaş’ta yabancı oyunculardan Wout Weghorst, Atiba Hutchinson ve Romain Saiss’in yanı sıra Kevin Nkoudou da, Dünya Kupası’nda forma giyecek. U17’den U21’e kadar Fransa için mücadele etmesine rağmen, A Milli Takım tercihini geçtiğimiz aylarda Kamerun’dan yana kullanan Kevin Nkoudou, Katar’daki dev turnuvada Afrika ülkesinin formasını giyecek.

İyi bir sezon geçiren futbolcunun, Dünya Kupası’ndaki performansı geleceğini de belirleyecek gibi görünüyor. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Nkoudou’yu, Dünya Kupası’nda Kamerun formasıyla vitrine çıkması halinde ara transferde satmaya sıcak bakıyor.

27 yaşındaki futbolcunun sezon sonu bedelsiz ayrılmasını istemeyen Beşiktaş Yönetimi, yurt dışından cazip bir teklif gelmesi durumunda Nkoudou’dan para kazanmanın hesaplarını yapıyor. Devre arasında ayrılmaması halinde ise Kamerunlu oyuncuyla yeni sözleşme yapılması gündeme gelecek.

Gelirin yarısı Tottenham'a gidecek

Beşiktaş, 2019’da 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham’dan kadrosuna kattığı Kevin Nkoudou’ya 4 yıllık sözleşme imzalatmıştı.

Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre Kamerunlu oyuncunun bonservis haklarının yarısı İngiliz ekibinde bulunuyor. Bu durumda Kartal, Nkoudou’yu satarsa elde edeceği gelirin yarısını Tottenham’a ödeyecek.