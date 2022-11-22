Nişanlısına uyurken defalarca tecavüz etti!

Melbourne'da yaşayan kadın, aldatıldığından şüphelenerek nişanlısının e-posta adresine giriş yaptı. Kadın, nişanlısının e-postasında, adamın kendisine tecavüz ettiği videoları buldu.

Uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısının uykusunda kendisine defalarca tecavüz ettiğini gören kadın dava açtı.

Adı gizli tutulan adamın kişisel ve iş adresleri arasında, 9 e-posta gönderdiği görüntülerde, kadın uyurken nişanlısının cinsel saldırıda bulunduğu görüldü.

34 yaşındaki saldırgan iki yılı aşkın bir süredir birlikte olduğu kadına 7 kez tecavüz ettiğini ve 21 kez cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Videoların bazılarının saniyeler içinde bittiği, bazılarınınsa 12 dakika kadar uzun olduğu açıklandı.

Kendisini dövmelerden tanıdığını belirten kadın, duruşmadaki konuşmasında partnerinden tiksindiğini söyledi.

Mağdur utandığını, ancak kendisinin yanlış bir davranışta bulunmadığı için bunun adaletsiz olduğunu düşündüğünü belirterek şunları ifade etti:

''Artık gelecekte ilişkide birine tekrar nasıl güvenebileceğimi bilmiyorum.''

Üç cinsel saldırı ve iki tecavüz suçlamasını kabul eden adam, cinsel suçlu olarak cezalandırılacak.