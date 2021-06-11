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Nisan ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Geçen yıla göre yüzde 66 arttı, aylık ise yüzde 0,9 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 66,0 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.

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