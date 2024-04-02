En ucuz sıfır araç modelleri!
Otomotiv firmaları fiyat listelerini güncelledi. Sıfır araç piyasasında hareketliliğin yeniden arttığı son dönemde, en çok tercih edilen ve en ucuz sıfır araba modellerini sizler için derledik.
Otomotiv firmaları 2024 nisan ayı fiyat listelerini yayımladı.
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En çok tercih edilen ve en ucuz sıfır araba modellerini sizler için derledik.
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CİTROEN AMI - 437.000 TL
Geçen ay: 429.000 TL / Fark: 8.000 TL
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Yeni HYUNDAİ i10 - 835.000 TL
Geçen ay: 806.000 TL / Fark: 29.000 TL
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