Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı

İstanbul Pendik'te boş bir araziye terk edilen 3 aylık bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından 30 Mart'ta Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 31 Mart tarihinde Nisa bebek solunum güçlüğü çekmeye başladı. Kurumda görevli sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılann bebek, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan bebeğin durumunun kritik olduğu ve konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

İHMAL İDDİASI

Öte yandan Nisa bebeğin ölümünde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görevli bir bakıcının ihmali olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

İddiaya göre bakıcı bebeği beslerken boğazına bir şey kaçtı. Fenalaşan bebek, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bakıcı hakkında da 'taksirle yaralamaya neden olma' suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.