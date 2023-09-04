Nikkei'den Türkiye ile işbirliği açıklaması!

Financial Times gazetesinin de sahibi olan Japon Nikkei grubunun dergisi olan Nikkei Asia, Türk ve Japon şirketlerinin Ukrayna savaşı sonrası bölgede üstlenmeyi hedefleri role dair dikkat çeken bir habere imza attı. Türk ve Japon yetkililere göre; Türkiye ve Japonya, çatışmalar sona erdiğinde Ukrayna'nın yeniden inşası için işbirliği yapacak.

Nikkei Asia'nın haberi şöyle:

Ukrayna'nın Karadeniz'deki güney komşusu olan Türkiye, Japon şirketlerinin enerji, ulaşım, sağlık ve altyapı gibi sektörlerde ihale almalarına yardımcı olmak için eşsiz coğrafyasından ve ticari bağlarından yararlanacak.

Türk ve Japon Kabine üyeleri Türkiye’nin ticari başkenti İstanbul’da salı günü bir araya gelecek. Japon yetkililer, Ukrayna’nın da aralarında bulunduğu üçüncü ülkelerde işbirliğine yönelik ortak bir açıklama yayınlanacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Tokyo'nun ticareti teşvik birimi olan Japonya Dış Ticaret Örgütü tarafından düzenlenen bir iş forumunda konuşma yapacak. Forumda Ukrayna ile işbirliğine ilişkin bir oturum da yer alacak.

Ayrı olarak da, Türk, Japon ve Ukraynalı şirket temsilcileri ve yetkilileri, Türk Ukrayna İş Derneği tarafından düzenlenen üçlü iş forumunun açılışı için 21 Eylül'de İstanbul'da bir araya gelecek. Etkinlik Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından destekleniyor ve Japon makine üreticisi Yanmar'ın sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Organizatörlere göre; üçlü forumda enerji, ulaşım, sağlık, altyapı, konut inşası ve yatırım alanlarında işbirliği ele alınacak.

Serbest ticaret anlaşmasına vurgu

Ağustos 2022'de Türk ve Ukraynalı bakanlar yeniden inşa için bir mutabakat zaptı imzaladı. İmza töreni Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında gerçekleşti.

Japonya Haziran ayında Ukrayna ile benzer bir anlaşma imzalamıştı. Türkiye ayrıca savaşın başlamasından birkaç hafta önce Ukrayna ile bir serbest ticaret anlaşması (STA) imzalamıştı. Anlaşma her iki tarafta da onaylanmayı bekliyor. Onaylanması halinde STA'nın, malzeme maliyetlerini düşürerek Türk şirketlerinin pazardaki rekabet avantajını arttırması bekleniyor.