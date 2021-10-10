AjansHaber.com.tr Gündem Nijerya'da pazar yerine saldırı; en az 20 ölü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerce Sokoto eyaletine bağlı Sabon Birni bölgesindeki pazarda rastgele ateş açıldı.

Saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da 8 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Savcı 'soruşturmaya yer yok' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi
Cem Yılmaz, çizimlerini NFT olarak satışa çıkardı
Afgan çetesine operasyon
Milli sporcuya kurşun yağdırdılar!
TikTok Çirkinliği; Öğretmeni hastanelik ettiler
Newcastle United'ı resmen satın aldı