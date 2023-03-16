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Nijerya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı!

Nijerya'nın Kano eyaletinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Yol Güvenliği Kano Eyalet Koordinatörü İbrahim Sallau Abdullahi, yaptığı açıklamada, eyaletin Yaura köyündeki Wudil-Bauchi kara yolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığını belirtti.

Abdullahi, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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