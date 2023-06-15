Nijerya'da tekne faciası: 106 ölü!

Kwara Eyaleti Polis Sözcüsü Okasanmi Ajayi, yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da yaşanan tekne kazasında yaşamını yitiren kişi sayısının 106'ya yükseldiğini belirtti.

Şimdiye kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 144 kişinin kurtarıldığını kaydeden Ajayi, çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 12 Haziran'da Niger eyaletindeki düğünden dönen yaklaşık 300 kişinin Kwara eyaletine gitmek üzere bindiği tekne nehirde bir ağaca çarparak batmıştı.

Kwara Eyaleti Valisi Abdulrahman Abdulrazaq, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği talihsiz olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirmişti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.