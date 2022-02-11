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Nijerya'da polisi 4 milyon şişe birayı imha etti

Nijerya'da polisi alkole karşı yürütülen bir operasyon kapsamında yaklaşık dört milyon şişe birayı imha etti.

Ülkenin kuzeyinde şeriat ile yönetilen Kano kentinde bulunan milyonlarca şişe bira, etrafta toplanan kalabalığın getirdiği tekbirler eşliğinde buldozerlerle ezilerek toprağa karıştırıldı.

Nüfusunun çoğu Müslüman olan Kano, Nijerya'nın kuzeyinde şeriat yasalarıyla yönetilen eyaletlerden biri.

Yetkililerin Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamaya göre, biralar halkın çoğunluğunun Hristiyan olduğu güney bölgelerinden gelen kamyonlarda bulundu.

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