Nijerya'da kolera salgını: ölenlerin sayısı 149!

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ocaktan bu yana salgının başkent Abuja'nın yanı sıra 30 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu sürede 5 bin 451 kişiye kolera teşhisi konulduğu ve salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 149'a yükseldiği kaydedildi.

Ülkede geçen sene 1174 kişi koleradan hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanı sıra tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.