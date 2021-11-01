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Nijerya'da inşa halindeki 21 katlı bina çöktü

Nijerya'nın ticari şehri olan Lagos'ta, inşa halindeki 21 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Lagos Genel Müdürü Femi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, Lagos'un Ikoyi bölgesinde, inşaatı devam eden 21 katlı binanın çöktüğünü belirtti.

Çoğu işçi olmak üzere çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını aktaran Oke-Osanyintolu, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini kaydetti.

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