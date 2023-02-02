AjansHaber.com.tr Gündem Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

Saldırının ardından polisin silahlı kişilerle girdiği çatışmada da 1 polis yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, dün, Benue eyaletine bağlı Naka bölgesine gelen silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, saldırının ardından polisin silahlı kişilerle çatışmaya girdiğini belirtti.

Anene, çatışmada yaralanan bir polisin de yaşamını yitirdiğini aktardı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede 25 Şubat'ta yapılacak devlet bakanlığı seçimlerini kazanacak adayın, güvenlik sorunları başta olmak üzere ülkedeki çeşitli sorunlara çözüm bulması bekleniyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi iletildi
Elektrik ve doğal gaz indiriminin detayları!
ROKETSAN, Bangladeş semalarında süzüldü!
EYT’lilere bir müjde daha geldi!
Köy Kuşadası projesi yeni yatırım fırsatı!
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa daldı!
Borsa günü yükselişle tamamladı