Nijerya’da Boko Haram’a darbe: 48 terörist öldürüldü

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, Borno eyaletine bağlı Chibok ve Askira bölgelerinde Boko Haram'a operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Yerima, operasyonlarda 48 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı halde kaçtığını söyledi.

Operasyonlarda Boko Haram'ın rehin tuttuğu 11 kişi kurtarıldı, kurtarılanlardan birinin ise yaralı olduğu öğrenildi.

Örgütün eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram'la mücadele kapsamında geçen hafta 57 örgüt üyesini etkisiz hale getirmişti.

Ülkede Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Yüz binlerce kişi göç etti

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.