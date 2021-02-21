Nijerya'da asker taşıyan uçak düştü

Başkent Abuja'daki Nnamdi Azikwe Havalimanı'ndan kalkan askeri uçak, havalimanı yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

Nijerya'nın Abuja havalimanının yakınlarında bir yolcu uçağı düştü.



🔹İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/dsD2l1YFJq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 21, 2021

İlk açıklamaya göre kazada 8 asker yaşamını yitirdi.

Olay bölgesinde sevk edilen itfaiye ekipleri, kaza nedeniyle çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askeri uçak King Air, Abuja pistimizin hemen önünde düştü. Ölümcül gibi görünüyor. Hepimiz sakin kalmalıyız ve ordunun soruşturmasının sonucunu beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.