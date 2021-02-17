Nijerya'da 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı
Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir yatılı okula baskın yapan üniformalı ve silahlı kişiler 26 öğrenci ve 4 öğretmeni kaçırdı. Olayda öğrencilerden biri de saldırganlar tarafından öldürüldü.
Öğrencilerin, askeri üniforma giyen silahlı kişilerce, Kagara bölgesindeki Devlet Bilim Koleji'nden ormanlık alana kaçırıldığı kaydedildi. Kaçırılan öğrencilerin sayısının 26 olduğu iddia edilirken, okulda bin civarında öğrencinin eğitim gördüğü ifade edildi.
ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİ VURDULAR
Olayda, öğrencilerden biri, saldırganlar tarafından vurularak hayatını kaybetti.
#SONDAKIKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 17, 2021
Nijerya'da 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı
🔹Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı.pic.twitter.com/IykDvfe92J
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER
Nijer Eyalet Hükümeti Bakanı İbrahim Matane, sabaha karşı 03.00'te gerçekleşen baskında, askeri üniforma giyen 'haydutların' çocukları kaçırmak için güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdiğini doğruladı.
ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ KAÇMAYI BAŞARDI
Kagara Devlet Bilim Koleji yetkililerinden Abubakar Baba Umar ise yaptığı açıklamada, saldırı sırasında çok sayıda öğrencinin kaçmayı başardığını ve bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.
"SALDIRISI SIRASINDA ŞİDDET GÖRDÜK"
Kaçan öğrencilerden Muhammadu Abdullahi silahlı kişilerin askeri üniforma giydiğini ve saldırı sırasında şiddet gördüklerini anlattı. Abdullahi, kaçırılan öğrencilerin bir an önce kurtarılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.
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