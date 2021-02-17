Öğrencilerin, askeri üniforma giyen silahlı kişilerce, Kagara bölgesindeki Devlet Bilim Koleji'nden ormanlık alana kaçırıldığı kaydedildi. Kaçırılan öğrencilerin sayısının 26 olduğu iddia edilirken, okulda bin civarında öğrencinin eğitim gördüğü ifade edildi.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİ VURDULAR

Olayda, öğrencilerden biri, saldırganlar tarafından vurularak hayatını kaybetti.

#SONDAKIKA

Nijerya'da 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı



🔹Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı.pic.twitter.com/IykDvfe92J — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 17, 2021

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Nijer Eyalet Hükümeti Bakanı İbrahim Matane, sabaha karşı 03.00'te gerçekleşen baskında, askeri üniforma giyen 'haydutların' çocukları kaçırmak için güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdiğini doğruladı.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ KAÇMAYI BAŞARDI

Kagara Devlet Bilim Koleji yetkililerinden Abubakar Baba Umar ise yaptığı açıklamada, saldırı sırasında çok sayıda öğrencinin kaçmayı başardığını ve bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

"SALDIRISI SIRASINDA ŞİDDET GÖRDÜK"

Kaçan öğrencilerden Muhammadu Abdullahi silahlı kişilerin askeri üniforma giydiğini ve saldırı sırasında şiddet gördüklerini anlattı. Abdullahi, kaçırılan öğrencilerin bir an önce kurtarılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.