Nijer’de sömürgeciliğe karşı Türk bayrağı açtılar!

Nijer'in başkenti Niamey'de toplanan askeri darbe destekçisi Nijerliler, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından ülkeye uygulanan yaptırımları protesto etti.

Askeri darbeden sonra Fransız Büyükelçiliği'ni basan ve Fransa karşıtı eylemlerine devam eden Nijerli sömürge karşıtı göstericilere ait bir video ise dünyanın gündemine oturdu.

Avrupa ülkeleri vatandaşlarını ve çalışanlarını tahliye ederken sömürgecilik karşıtı Nijerliler protestolarında Türk bayrağı açtı.

Nijer'de sömürgeciliğe karşı Türk bayrağı!



🔹Nijer’de sömürgeci güçlere karşı hareketli günler yaşanıyor. Sömürgecilik karşıtı Nijerliler protestolarında Türk bayrağı açtı. pic.twitter.com/Rq9UYq89jM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 7, 2023

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