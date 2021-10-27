Nihat Özdemir yabancı sınırını Kerem ve Rıdvan örneğiyle savundu

Turkuvaz Medya'nın ev sahipliği yaptığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Spor canlı yayınında Levent Tüzemen'in sorularını yanıtladı.

Futbol gündeminden hiç düşmeyen yabancı kuralı hakkında görüşlerini açıklayan Özdemir, kuralın Türk futbolcularının önünü açmaya yönelik getirildiğini belirtti. İşte Nihat Özdemir'in açıklamalarından önemli satır başları:

"Büyüklerde genç oyuncular yetişti"

"Kulüpler bize yabancı kuralını kaldırın diye gelmedi. 1,5 yıl erteleyin diye geldi. Yabancı kuralını getirmeseydik çoğu kulübümüz neredeyse 11 yabancı ile oynayacaktı. 10. hafta itibarıyla takımlarımız 6.96 yabancı sayısı ortalaması ile oynuyor. Bütün kulüplerimiz altyapıdan gelen oyunculara yer veriyorlar. Büyüklerde genç oyuncular yetişti. Bugün Kerem Milli Takımın göz bebeği, Beşiktaş'ta Rıdvan... Biz bu kuralı getirmeseydik eski sistem devam edecekti."

"Avrupa'da beş takımdan dört takıma düşme durumumuz var."

"Artık şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyor, Avrupa'da beş takımdan dört takıma düşme durumumuz var. Kulüpler, UEFA'dan gelen gelirlerin 3'te 1'ini kullanabiliyorlardı, sadece Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın 3'te 2'sini takım harcama limitlerine ilave ettik. Kur artışlarından muzdariptiler ve geçen yıl kur ortalamasını bu yılki harcamalarında sabit olarak aldık. Bu da onları rahatlatıcı bir etken oldu. Kulüplerimize böyle desteklerimiz oldu. Kulüplerin futbolcu lisanslarını alabilmesi için vergi ve borçsuzluk kağıdını bize getirmeleri gerekiyordu, pandemi döneminde bunu geçen sene yapmadık, kulüplerimiz bu konuda bir yıl daha destek olmamızı istedi, bunu da değerlendirdik. Yeni yayın ihalesiyle kulüplerimizin eskiye döneceğini tahmin ediyoruz."

"Limiti aşan var mıdır yok mudur önümüzdeki günlerde belli olacak"

Takım harcama limitleriyle üçüncü sezonu geçiriyoruz. İlk sezon kulüplere 'Limitin yüzde 30'unu harcayabilirsiniz.' dedik. Daha sonra takım harcama limiti olan yüzde 30'u yüzde 15'e düşürdük. Aşan var mıdır yok mudur önümüzdeki günlerde belli olacak. Takım harcama limitlerinin sıfır olması gerekiyor. Fakat kulüplerimiz bize rakamsal olarak kayıplar yaşadıklarını gösterdi. Lisans kurulumuzun detaylı incelemesinden sonra bu seneye mahsus olmak üzere 'Yüzde 25 takım harcama limitlerini aşabilirsiniz.' dedik. Başka çaremiz yoktu."

"İnsanın olduğu her yerde hata olur"

"İnsanın olduğu her yerde hata olur. VAR, hakem hatalarını minimuma indirmek için geldi. Ofsaytta başarıya neredeyse yüzde yüz ulaştılar. Diğer konularda ne kadar eğitirseniz eğitin ama netice olarak kararı veren gözler. Hem sahada hem de VAR'da olan arkadaşların gözlerinin neyi gördüğüne, nasıl tespit ettiğine müdahalemiz söz konusu değil. Kötü niyetin olmadığına hepiniz inanın, insandır, hata yapabilir, bunu saygıyla karşılayalım. Müesseseyi yıkmayalım. Galipken sesleri çıkmayan yöneticilerin, mağlupken kendi oyuncusunu, teknik direktörünü konuşmayıp sadece hakemi konuşmalarını doğru bulmuyorum. Bu ligde birbirimizi ne kadar seversek bu ligin kalitesi o kadar artar."