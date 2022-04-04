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Nihat Özdemir görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. TFF seçimi 2023 Haziran’da yapılacaktı.

Haziran ayına kadar Servet Yardımcı vekalet edecek

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Haziran ayındaki TFF genel kuruluna kadar TFF Başkanlığı görevini yürütecek. 

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