Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu iyi

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, 25 Ağustos’ta koronavirüse yakalandığını açıklamış ve tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Sosyal medyada dün akşam ise ünlü ilahiyatçının yoğun bakıma kaldırıldığına dair haberler dolaşmaya başladı.

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Osman Hatipoğlu, bu iddialar ile ilgili bir açıklama yaptı.

EVDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Babasının yoğun bakıma kaldırıldığını yalanlayan Osman Hatipoğlu, şunları söyledi:

“Hocamızın durumu Allah’ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada ‘Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı’ diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin. Hocamız evde, Allah’a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil.

"HERKESTEN DUA BEKLİYORUZ"

Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var.”