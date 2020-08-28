Nihat Hatipoğlu hastalığına sevinenlere kızdı

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, 25 Ağustos’ta koronavirüse yakalandığını açıklamış ve tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Sosyal medyada ise Nihat Hatipoğlu'nun hastalığına sevinenlerin yazdıkları Hatipoğlu'nu üzdü.

Bu duruma Sabah gazetesindeki köşesinde sitem eden Nihat Hatipoğlu hastalığına sevinenlerin din düşmanlığı yaptığını belirtti.

"BİZ ÖLECEĞİZ SİZ YAŞAYACAK MISINIZ"

Ünlü ilahiyatçı köşesinde şunları söyledi:

"Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik.

"DİN DÜŞMANLIĞI KÖR ETMİŞ"

Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti. Yazık. Kaldığımız yerden inşallah daha gayretle devam edeceğiz. Rabbin istediği yere kadar."