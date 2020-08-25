AjansHaber.com.tr Gündem Hatiopğlu'nun Kovid testi pozitif

Nihat Hatioğlu koronavirüse yakalandı!

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun ciğerlerinde sıkıntı olduğu ve tedavi gördüğü açıklanmıştı. Nihat Hatipoğlu'nun asistanı hocanın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Nihat Hatipoğlu'nun dün resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” ifadeleri kullanılmış bu paylaşımın ardından Hatipoğlu'nun asistanı hocanın ciğerlerinde sorun olduğunu ve tedavi gördüğünü bildirmişti.

Bugün ünlü ilahiyatçı asistanından yeni bir açıklama geldi ve Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Evinde tedavi gören Hatipoğlu Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu sosyal medyada babası hakkında yapılan çirkin yorumlara isyan etmiş ve şu paylaşımda bulunmuştu:

"Nihat Hatipoğlu benim babam! Ama siz kötü yorumlar yapanları gördükçe daha çok dua ediyorum ki çıkıp daha çok anlatsın Allah’ı ve Peygamber’i. Çünkü Nihat Hatipoğlu’na düşmanlık değil bu. Bu düşmanlığınız Allah’a ve Peygamber’inedir. Ne güzel diyor Allah; De ki: Kininizle geberin"

 

 

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