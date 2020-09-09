Nihat Doğan'ın acı günü!
Açıklamalarıyla sıkça gündem oluşturan türkücü Nihat Doğan, ablası Fatma Doğan'ı kaybettiğini açıkladı.
Ünlü türkücü Nihat Doğan yıllık aranın ardından Çoğu Gitti Azı Kaldı isimli şarkısıyla müzik dünyanına dönüş yapmıştı. Bu haberle birlikte hayranlarını da sevindirmişti.
44 yaşındaki türkücü Nihat Doğan acı haberi dün akşam acı haberi Twitter hesabından duyurdu.
Doğan, ablası Fatma Doğan'ın tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sosyal medyada Fatma Doğan'ın ölümüyle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.
Bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü iddia edilen Doğan'ın virüs sebebiyle hayatını kaybettiği söyleniyor.
Konuyla ilgili Nihat Doğan tarafından açıklama gelmesi bekleniyor.
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