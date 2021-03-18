Nihat Doğan'dan HDP çığırtkanlığı

Yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen Nihat Doğan, HDP için açılan kapatma davası ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Doğan paylaşımında HDP'nin kapatılmasına karşı olduğunu belirtti.

Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararının dün Meclis'te okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.

PAYLAŞIMI TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

HDP için açılan kapatma davası ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir paylaşım da türkücü Nihat Doğan'dan geldi.



"ZULÜMLE ABAT OLUNMAZ"

Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aylardır haber kanallarında program adına kurulmuş Enginizasyon mahkemelerinde kürtlere yapılan itibar suikastine, Kürt vekillerin hapse atılmasına ve partilerinin kapatılması suretiyle siyasal alandaki temsil haklarının elinden alınmasına karşıyım. Efendiler! Zulümle abat olunmaz" açıklamasını yaptı.Nihat Doğan'ın paylaşımına çoğu sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.