Nihal Candan: Cezaevinde günde 7 vakit namaz kılıyordum!
Cezaevinde 37 kiloya düştüğü için tedavi amaçlı tahliye edilen Nihal Candan, bir YouTube kanalına verdiği röportajda cezaevinde yaşadıklarını anlattı.
Bahar ve Nihal Candan kardeşler, haklarında yürütülen dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturmalarından ötürü tutuklanmışlardı.
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Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalanarak 37 kiloya düşmesinin ardından tahliye edildi.
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Tahliye edildikten sonra yaşadıklarını anlatan Nihal Candan, bir YouTube programına konuk oldu.
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Nihal Candan, katıldığı YouTube programında cezaevindeki sürecinden bahsetti. "7 vakit namaz kılıyordum" diyen Candan, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Yüzündeki değişim ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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