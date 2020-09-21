Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi, Obruk köyü olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İlçede panik yaşayan çok sayıda vatandaş sokaklara çıktı. Deprem, Adana ve Aksaray'da da hissedildi.

DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YOK

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve ilgili kurum müdürleriyle depremin meydana geldiği Obruk köyünde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, depremin merkez üssü olan Obruk köyünde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Depremde can kaybının olmadığını belirten Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Bazı evlerde çatlak şeklinde hasarlar var. Yıkılan binamız yok. Vatandaşlarımızda biraz panik var ama inşallah devletimizin bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Şu anda çadırlarımız gelmek üzere, yine Adana'dan ikmal ekibimiz yola çıktı. İnşallah hep birlikte bu yaramızı da saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZLE SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede il müdürlüğü ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz."

"DUVARLARDAN BİR ANDA ÜZERİMİZE SIVA DÖKÜLMEYE BAŞLADI"

Depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

İlçeye bağlı Obruk köyünde yaşayan Ramazan Altunkaya, AA muhabirine, evde otururken deprem olduğunu ve sarsıntının 7-8 saniye sürdüğünü söyledi.

Bir anda sallanmaya başladıklarını ve elektriklerin kesildiğini anlatan Altunkaya, "Duvarlardan, kolondan bir anda üzerimize sıva dökülmeye başladı. İçeriden zor kaçtık. Köyde sadece evlerde hasar var." dedi.

Köylülerden İbrahim Altunkaya da depremin kısa sürdüğünü ve hemen dışarıya çıktıklarını belirterek, "Duvarlar çatladı. Köyde birkaç evde hasar olduğunu söylediler. Köye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Şükürler olsun can kaybı yok." diye konuştu.

Emine Altunkaya ise deprem anında çok korktuğunu dile getirerek, evin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ifade etti.

Köyde, AFAD, UMKE, itfaiye evlerde hasar tespiti yapıyor, sağlık ekibi hazır bekletiliyor. Tedirgin olan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirecek.

NİĞDE'DE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.37'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.