Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 7 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 22 gram metamfetamin, 8,82 gram esrar, 2,24 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 fişek, hassas terazi, pompalı tüfek ve 29 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü adliyeye sevk edildi, diğerleri salıverildi.