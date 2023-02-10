Nicolo Zaniolo'dan deprem duyarlılığı!Nicolo Zaniolo'dan deprem duyarlılığı!

Galatasaray'ın Roma’dan yeni transferi Nicolo Zaniolo dün akşam stada giderek çalışmalara destek verdi. Gönüllülerle birlikte koli taşıyan 23 yaşındaki İtalyan yıldız, depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan’ın anısına 17 numaralı formayı giyme kararı aldı.

Zaniolo, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda deprem felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’la 4,5 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü futbolcu, “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım” diye konuştu.

Depremde kaybettiğimiz Muhammed Emin Özkan, Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’a transferinin gündemde olduğu günlerde İtalyan futbolcunun bir gol videosunu kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak "Erden abi ne yaptın sen" yazmıştı. Bu paylaşımın üzerine Nico Zaniolo da 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı formayı giyme kararı aldı.