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Nicolo Zaniolo, İtalya'ya geri döndü!

Galatasaray'ın Serie A'nın köklü kulübü Roma'dan renklerine kattığı 23 yaşındaki İtalyan yıldız bu sabah ülkesine geri döndü.

Yaşanan deprem faciasının ardından Türkiye'de spor organizasyonlarına ara verildi. Devre arasında Galatasaray'a transfer olan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, resmi imzanın ardından Nef Stadyumu'na gelerek depremzedelere gönderilecek olan eşyalara yardım etmişti. 

Roma'ya uçan yıldız oyuncu, özel işlerini halledip eşyalarını alarak geri dönecek ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde lig için antrenmanlara başlayacak.

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