AjansHaber.com.tr Gündem 'NFT'ye Giriş' seçmeli ders oldu

'NFT'ye Giriş' seçmeli ders oldu

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "NFT'ye giriş" dersinin seçmeli ders havuzuna eklendiğini bildirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "NFT'ye giriş" dersinin senato kararıyla genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendiğini bildirdi.

Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü senato kararıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü 'NFT'ye giriş' dersi üniversitemiz genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendi. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadesine yer verdi.

Alınan bilgiye göre, "NFT'ye giriş" dersi ilk kez 2022 yılı bahar yarıyılında seçmeli dersler arasında yer alacak, derse bir şube ve 70 kişilik kontenjan ayrılacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'te
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta
Büyük ikramiye talihlisi belli oldu
İstanbul'da köprü geçiş ücretleri belli oldu
Üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğü açıklandı
Ekonomide tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdik
MEB'den Kılıçdaroğlu'na önemli açıklama