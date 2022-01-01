'NFT'ye Giriş' seçmeli ders oldu

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "NFT'ye giriş" dersinin senato kararıyla genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendiğini bildirdi.

Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü senato kararıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü 'NFT'ye giriş' dersi üniversitemiz genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendi. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadesine yer verdi.

Alınan bilgiye göre, "NFT'ye giriş" dersi ilk kez 2022 yılı bahar yarıyılında seçmeli dersler arasında yer alacak, derse bir şube ve 70 kişilik kontenjan ayrılacak.