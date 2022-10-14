Neymar'ın başı belada! 5 yılla yargılanacak

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, futbolunun yanı sıra geçtmişte yaşadığı olaylarla anılmaya devam ediyor. 2017 yılında Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye 222 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Neymar, en son takım içinde Kylian Mbappe ile yaşadığı anlaşmazlık ile gündeme gelmişti. Ancak yıldız futbolcunun başı bu sefer farklı bir sorunla dertte gibi görünüyor.

Santos'tan Barcelona'ya transferi

Neymar, 2013 yılında Brezilya'nın köklü kulüplerinden biri olan Santos'tan Barcelona'ya transfer olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu o dönem 88 milyon euro'ya yakın bir bedelle transfer olurken kulüpler ilk başlarda daha düşük bir bedel açıklamış ve konu büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. Neymar o dönemde haklarının yüzde 40 sahibi olan DIS şirketi ile transferi nedeniyle mahkemelik oldu.

Mahkemeye çıkacak

AS'ta yer alan habere göre Neymar'ın Santos'ta geçirdiği süre boyunca haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, yıldız futbolcunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile şikayetçi oldu.

Yolsuzluk ve dolandırıcılık

DIS, Neymar'ı, Santos'un yöneticilerini ve Barcelona'nın eski başkanları Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu'yu 'yolsuzluk ve dolandırıcılık' iddiasıyla mahkemeye verdi. Şirket yetkilileri ve avukatları düzenlediği basın toplantısında adalete sonuna kadar güvendiklerini açıkladı.

195 Milyon Euro talep ediliyor

Davacı şirket, yöneticiler için altı yıl hapis ve 195 milyon euro'ya kadar ceza talep ederken, Neymar ise 5 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Duruşma Pazartesi günü ön sorgulama ile Barcelona'da başlayacak ve 31 Ekim Pazartesi gününe kadar sürmesi planlanıyor.

İlk davası değil

Bu dava Barcelona ve Neymar'ın ilk davası değil. Daha önce 2014 yılında Madrid savcılığı bu transfer çevresinde bir soruşturma başlatmıştı. Yaşanan süreç sonrasında Sandro Rosell başkanlık görevinden istifa etti ve daha sonra Barca'nın transferi tamamlamak için gerçekten daha fazla ödeme yaptığı doğrulandı. Daha sonra Barcelona ve Bartomeu vergi kaçakçılığıyla suçlandı.