Neymar hakim karşısında! Hapis cezası aldı mı?

2017 yılında Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye 222 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Neymar'ın başı dertte. Brezilyalı yıldız, Santos'tan Barcelona'ya transferi nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Şikayetçi oldular

Neymar'ın Santos'ta geçirdiği süre boyunca haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, yıldız futbolcunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile şikayetçi oldu. Şirket, Neymar'ı, Santos'un yöneticilerini ve Barcelona'nın eski başkanları Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu'yu 'yolsuzluk ve dolandırıcılık' iddiasıyla mahkemeye verdi.

Hakim karşısına çıktı

Foot Mercato'da yer alan habere göre suç duyurusu sonrası davanın görülmesine bugün başlandı. Neymar da Barcelona'daki mahkemede yerini aldı. Daha önce Neymar'ın 5 yıl hapis cezasıyla yargılanacağı iddia edilmişti. Ancak haberin detaylarında Barcelona savcılığının talebi doğrultusunda Neymar'ın 2 yıl hapis ve 10 milyon euro para cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Üzgün görüntüsü kameralara yansıdı

Yıldız futbolcunun mahkeme salonundaki üzgün görüntüsü kameralara yansırken, davanın 31 Ekim Pazartesi gününe kadar sürmesi planlanıyor.