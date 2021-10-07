Newcastle United dünyanın en zengin kulübü oldu
Suudi Arabistan merkezli bir yatırım grubu, Newcastle United'ı resmen satın aldı.
Newcastle United, 352 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satıldı.
Bu satışla Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. Newcastle United’ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman, Newcastle için gelecek sezon 1.5 milyar euro transfer bütçesi ayırmayı planlıyor.
Kulüp yönetiminde yetki Suudi Arabistan hükümetinde değil, konsorsiyumda olacak.
İşte dünyanın en zengin futbol kulüpleri
Newcastle United: 400 milyar euro
PSG: 260 milyar euro
Manchester City: 25 milyar euro
Leipzig: 18,5 milyar euro
Salzburg: 18,5 milyar euro
Juventus: 16,5 milyar euro
Chelsea: 12 milyar euro
LA Galaxy: 10 milyar euro
Arsenal: 8 milyar euro
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