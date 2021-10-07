Newcastle United dünyanın en zengin kulübü oldu

Newcastle United, 352 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satıldı.

Bu satışla Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. Newcastle United’ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman, Newcastle için gelecek sezon 1.5 milyar euro transfer bütçesi ayırmayı planlıyor.

Kulüp yönetiminde yetki Suudi Arabistan hükümetinde değil, konsorsiyumda olacak.

İşte dünyanın en zengin futbol kulüpleri

Newcastle United: 400 milyar euro

PSG: 260 milyar euro

Manchester City: 25 milyar euro

Leipzig: 18,5 milyar euro

Salzburg: 18,5 milyar euro

Juventus: 16,5 milyar euro

Chelsea: 12 milyar euro

LA Galaxy: 10 milyar euro

Arsenal: 8 milyar euro