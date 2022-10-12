New York'un sahte sosyetiği Anna Sorokin serbest bırakıldı!
New York'un sahte sosyetiği Anna Sorokin, sosyal medya yasağıyla serbest bırakıldı.
ABD’de sözde bir milyoner varisi gibi davranıp lüks otellerde yaşayan, lüks tatiller yapan, New York'un yüksek sosyetesini dolandıran Alman sahtekar Anna Sorokin, Netflix yapımı olan Inventing Anna'ya konu olmuştu.
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Hayatı diziye konu olan Sorokin, içinde bulunduğu lüks yaşamı sık sık Instagram’da paylaşıyordu.
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Sorokin, Fortress Yatırım Grubu’nu zengin bir mirasçı olduğu konusunda kandırarak Anna Delvey Vakfı’nı kurmaya çalışmıştı.
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New York eyalet mahkemesinde dolandırıcılıkla ceza alan Sorokin, geçen yıl iyi hal gerekçesiyle çıkmıştı.
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