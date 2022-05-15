New York'ta bir süpermarkette silahlı saldırı!

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentinin Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ölenler arasında süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalışan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi.

Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti. Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti.

Saldırıyı canlı yayınladı

Şüphelinin ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayımladığı ortaya çıktı. Saldırının ardından sosyal medya platformu Twitch, görüntüleri kaldırdığını açıkladı.