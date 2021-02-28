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New York Valisi Andrew Cuomo hakkında ikinci cinsel taciz iddiası

New York Times gazetesine konuşan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett, geçen bahar aylarında Cuomo'nun kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu iddia etti.

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, eski danışmanının ardından bir başka eski danışmanı tarafından daha cinsel tacizle suçlandı.

New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıNew York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıDünya

New York Times gazetesine konuşan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett, geçen bahar aylarında Cuomo'nun kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu iddia etti.

Bennett, Vali'nin kendisine "romantik ilişkilerde yaşın önemli olup olmadığını sorduğunu" ve "20'li yaşlardaki kadınlarla ilişkiye açık olduğunu söylediğini" ileri sürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cuomo ise sözlerinin amacını aşacak şekilde yanlış yorumlandığını savundu.

New York Valisi Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan da "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Vali Cuomo’nun 2018’de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmiş, Cuomo ise iddiayı yalanlamıştı.

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