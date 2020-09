ABD Adalet Bakanlığı, Bolton'ın kitabına soruşturma açtı

New York Times gazetesi, ABD Adalet Bakanlığı'nın, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bu yıl yayımladığı kitabında "gizli bilgileri ifşa edip etmediği" konusunda bir soruşturma başlattığını yazdı.

Bolton'ın haziranda yayımlanan, Beyaz Saray görevindeki hatıratı niteliğindeki "The Room Where It Happened: A White House Memoir" adlı kitabına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

New York Times'ın konuyla ilgili yetkililere dayandırdığı haberine göre, Adalet Bakanlığı, Bolton'ın kitabıyla ilgili olarak bir tahkikat jürisi topladı ve kitabın yayınevi Simon & Schuster'dan yetkilileri ifadeye çağırdı.

Haberde, jürinin Bolton'ın kitabında yer verdiği bazı bilgilerin "ifşası yasak gizli bilgiler olup olmadığını" soruşturduğu bildirildi.

Bolton'ın avukatı Charles Cooper ise yaptığı yazılı açıklamada, tahkikat jürisinin, yayınevini ifadeye çağırdığından haberdar olduklarını belirterek "Bolton, yanlış hiçbir şey yapmamıştır." ifadesini kullandı.

Bolton'ın kitabı ABD'de tartışmalara yol açmıştı

Bolton'ın haziranda yayımlanan kitabının basına yansıyan bölümleri ABD'de tartışma yaratmıştı.

Trump yönetimi, Bolton'ın yeni kitabının yayımlanmaması için 17 Haziran'da dava açmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan davada, Bolton'ın kitabının "ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği" öne sürülmüştü.

Kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele bazen tehlikeli kararlar aldığından ve Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ile Almanya gibi müttefiklerle düşmanlara yaklaşımından bahsediliyordu.