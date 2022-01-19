New York Belediye Başkanı Türk esnaftan alışveriş yaptı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabından akşam saatlerinde sokakta meyve ve sebze alışverişi yaparken video paylaşımı yaptı.

Türk dostu bir Amerikalı siyasetçi olarak bilinen Adams, sokağa meyve alışverişi yapmak için her çıktığında, bulunduğu bölgedeki tezgahların hep açık olduğunu, gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ve bireysel olarak küçük iş yerlerine destek verdiğini anlattı.

Videoda o esnada Türk olduğu anlaşılan bir esnafın konuşması duyuldu. Adams'a selam veren esnaf, başka bir tanıdığına Türkçe olarak, "Belediye başkanı bu abi, biliyorsun değil mi? Brooklyn Belediye Başkanıydı, şimdi New York Belediye Başkanı." dedi.

Konuşmalar sosyal medyadaki kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.