Nevzat Aydın Elif Perinçek'in eğitim masraflarını üstlendi

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Yıkılan binaların birinde enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek ise depremden 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

ELİF'İN EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

'Mucize çocuk' olarak tanınan Elif'in hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın... Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım" dedi.

Yaptığı çağrıya hemen geri dönüş olduğunu söyleyen ünlü girişimci gelişmeyi bu sözlerle duyurdu: "İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız."