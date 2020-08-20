Nevşin Mengü'nün büyük müjde hazımsızlığı

Nevşin Mengü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın “İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum” sözlerine ilişkin yaptığı açıklama ile tepkileri üzerine çekti. Mengü, Başkan Erdoğan’ın enerji kaynaklarına yönelik olduğu düşünülen sözlerini "astarı yüzünden pahalı gelmesin" diyerek eleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ilk yerli güneş paneli fabrikası açılışında dile getirdiği "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum" sözleri Türkiye'de bir anda gündemin birinci sırasına oturdu.

PİYASALARA MÜJDE DOPİNGİ OLDU

Başkan Erdoğan'ın konuşmasına kadar primli seyreden Borsa İstanbul değer kazanarak yukarı yönlü harekete geçti.

Borsa İstanbul yüzde 3'e yakın primle yukarıda 1123 puana kadar yükselirken, dolar yüzde 2'yi aşan kayıpla 7.35 bandından sert düşerek 7.20 lira seviyelerine kadar çekildi.

BORSA İSTANBUL'DA ENERJİ ŞİRKETLERİ DEĞER KAZANDI

Borsa İstanbul'da enerji şirketleri yükselişe geçti. Ak Enerji, Aksa Enerji, Ayen Enerji, Aygaz, Tüpraş, İpek Doğal Enerji, Petkim, Zorlu Enerji gibi sanayinin önde gelen enerji şirketlerinin hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketler yaşanarak yüzde 5'leri aşan prim görüldü.

NEVŞİN YİNE MUTSUZ, NEVŞİN HEP MUTSUZ...



"Gaz bulunmuş diyorlar.. Burada mesele, gazın ne kadar derinde bulunduğu, ne kadar kolay çıkarılacağı.. İşin astarı yüzünden pahalı geliyorsa bir anlamı kalmıyor. Yani çıkarma maliyetinin az olması lazım ki bir işe yarasın." pic.twitter.com/76h7QTDVIr — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 20, 2020

NEVŞİN MENGÜ: ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI GELMESİN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yönelik canlı yayın yapan Nevşin Mengü'nün yaptığı ilginç hesap tepkilere neden oldu. Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Karadeniz'de Fatih gemilerinin hidrokarbon bulduğuna değinen Nevşin Mengü, enerji bulunsa bile derinliğinin problem olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Gaz bulunmuş diyorlar.. Burada mesele, gazın ne kadar derinde bulunduğu, ne kadar kolay çıkarılacağı.. İşin astarı yüzünden pahalı geliyorsa bir anlamı kalmıyor. Yani çıkarma maliyetinin az olması lazım ki bir işe yarasın."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Nevşin Mengü'nün müjdenin ne olduğu henüz belli olmdan yaptığı bu çıkış sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.