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Nevşehir'de tır ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı!

Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpıştı. Çarpışma sonucu 4 kişi yaralandı.

S.Ö. idaresindeki 42 L 0153 plakalı tır, çevre yolu zahire pazarı yakınlarında Ş.Ç. yönetimindeki 50 FD 550 plakalı çavdar yüklü kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki hububat çevreye döküldü.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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