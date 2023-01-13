Nevşehir'de köye inen boz ayı yakalanıp doğaya salındı
Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Akpınar köyü sokaklarında dolaşan boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü (DKMP) görevlilerince yakalanarak ormanlık alana bırakıldı.
Çevredekiler sokakta ayı dolaştığını fark etti.
Köy muhtarı Minnet Abdioğlu'nun bilgi vermesi üzerine jandarma ve DKMP ekipleri köye geldi.
Ekipler yolunu kaybederek köye indiğini belirledikleri boz ayıyı yakaladı.
Boz ayı, araçla Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki ormanlık alana götürülerek doğaya bırakıldı.
Köye inen bozayı, yetkililerce doğaya salındı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 13, 2023
🔹Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Akpınar köyü sokaklarında dolaşan boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü (DKMP) görevlilerince yakalanarak ormanlık alana bırakıldı. pic.twitter.com/REDoAGYan5
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