Nevşehir'de konut kuraları çekildi

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya, başvuru yapan bazı vatandaşlar ile yakınları katıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, törende, il genelinde TOKİ tarafından bugüne kadar 10 bin 237 konut inşa edildiğini, yeni proje ile 1731 konut daha kazandırılacağını belirterek, "Manevi değerlerimizin başında gelen şehit yakını ve gazilerimiz için aile geliri ve yaş sınırı bulunmamaktadır. Ülkemizin geleceği gençlerimize yüzde 20 kontenjan tanınmasıyla da gençlerimizin erken yaşta ev sahibi olacak olması bizler için ayrı gurur vesilesidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin şimdiden hayırlı olasını temenni ediyorum." dedi.

Şehit yakınları ve gaziler için yapılacak konutların kuraları, Vali Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile Belediye Başkanı Mehmet Savran tarafından çekildi.

Daha sonra, proje kapsamında inşa edilecek kent merkezinde 200, Avanos'ta 100, Gülşehir'de 206, Kozaklı'da 170, Ürgüp'te ise 350 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Emekli kategorisinde çekilen kurada ismi ekrana yansıyan Aytekin Belli, AA muhabirine, bir apartmanda bina görevlisi olarak çalıştığını, ev hayaline kavuşmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Görevli olduğum site dairesinde oturuyorum. İnşallah evimiz olacak. Allah herkese nasip etsin. Hayalim vardı ama şans gülmez diyordum ama bize de çıktı." diye konuştu.

Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçeleri ile Çat, Göre, Kaymaklı, Sulusaray ve Tatlarin beldelerine inşa edilecek 705 konutun hak sahipleri ise yarın çekilecek kurayla belirlenecek.