Türk milletinin bahar bayramı coşkuyla kutlanıyor!
Türk milletinin bahar bayramı Nevruz; Türk coğrafyasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tataristan, Uygur Bölgesi, Anadolu ve Balkanlarda yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak coşkuyla kutlanıyor.
Türklerin Ergenekon’dan demirden dağları eriterek çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eden Nevruz, toprağın uyanışının, baharın gelişinin, kardeşliğin, dostluğun ve dayanışmanın sembolü olarak geniş bir Türk coğrafyasında kutlanıyor. Nevruz, Türk milletinin bahar bayramı olarak kabul ediliyor. Türk milletinin tarihten gelen barış ve huzura yaptığı bir çağrı olan Nevruz Bayramı, Türk milletinin yüz yıllardır devam eden birliğinin simgesidir.
Nevruz ne zaman kutlanır?
15.000 yıl öncesine uzanan Nevruz Bayramı her yıl 21 Mart’ta Türk coğrafyasında yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kutlanıyor. Nevruz, Türkiye’de bir gelenek, Türk Cumhuriyetleri’nde ise resmi bayram olarak kutlanırken, 1995 yılından itibaren Türkî Cumhuriyetler tarafından bayram olarak kabul edilen bir gün haline gelmiştir. 21 Mart Nevruz bayramı, Türklerin hem özgürlük hem de bahar bayramıdır.
Nevruz kimler tarafından kutlanmaktadır?
Her toplumun kendine özgü törenlerle kutladığı Nevruz; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tataristan, Uygur Bölgesi, Anadolu ve Balkanlarda geleneksel ritüeller ile kutlanıyor.
Nevruz Bayramında neler yapılır?
İç Anadolu Bölgesi’nde “Mart dokuzu” olarak bilinen Nevruz’da 21 Mart günü sabah erken kalkılır, mezarlık ziyareti yapılır, çeşitli yemeklerden oluşan sofralar hazırlanır, oyunlar oynanır, eğlenceler düzenlenir, boyalı yumurtalar yenir ve kötülüğün uzaklaşması için büyük ateşler yakılarak üzerinden atlanır, niyet ve dilekler tutulur.