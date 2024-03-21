Türk milletinin bahar bayramı coşkuyla kutlanıyor!

Nevruz ne zaman kutlanır?

15.000 yıl öncesine uzanan Nevruz Bayramı her yıl 21 Mart’ta Türk coğrafyasında yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kutlanıyor. Nevruz, Türkiye’de bir gelenek, Türk Cumhuriyetleri’nde ise resmi bayram olarak kutlanırken, 1995 yılından itibaren Türkî Cumhuriyetler tarafından bayram olarak kabul edilen bir gün haline gelmiştir. 21 Mart Nevruz bayramı, Türklerin hem özgürlük hem de bahar bayramıdır.