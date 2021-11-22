Netflix'te yayınlanan 'İşaretli Yerden Kesin' çizgi dizgisinde terör örgütü propagandas

"Zerocalcare" mahlasını kullanan İtalyan karikatürist Michele Rech'in, medya platformu Netflix'te "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizisi 18 Kasım'da yayınlanmaya başlandı. Netflix'in Türkçe edisyonunda da gösterime giren dizinin açıklama kısmında, "Arkadaşlarıyla şehir dışına seyahat eden Romalı bir çizgi romancı, vicdanını temsil eden armadillo ile hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar" ifadeleri yer alıyor.

Netflix tarafından yayımlanan tanıtım yazısında ayrıca, "Zerocalcare kendi çizgi romanından uyarlanan bu animasyon diziyi yazdı, yönetti ve ana karakteri seslendirdi" deniliyor.