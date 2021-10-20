Netflix'in abone sayısı yılın 3. çeyreğinde "Squid Game" ile beklenenden çok arttı

Netflix, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 7,5 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri geçen yılın aynı döneminde 6,4 milyar dolar düzeyindeydi.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 790 milyon dolar olmuştu. Netflix'in hisse başına düşen karı da aynı dönemde 1,74 dolardan 3,19 dolara çıktı.

- Netflix'in şimdiye kadarki en büyük televizyon şovu

Şirketin abone sayısı ise yılın üçüncü çeyreğinde 4,4 milyon artarak beklentileri geride bıraktı. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 3,8 milyon artması bekleniyordu.

Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 213,6 milyona ulaştı.

Şirketin üçüncü çeyrekte abone sayısındaki artışta Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisine yönelik yoğun ilginin etkili olduğu belirtildi. Netflix'ten yapılan açıklamada, 17 Eylül'de yayınlanan dizinin, şirketin "şimdiye kadarki en büyük televizyon şovu" olduğu kaydedildi.

Squid Game'in popülaritesinin şaşırtıcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dünya genelinde 142 milyon hanenin diziyi ilk dört haftasında izlediği ve dizinin 94 ülkede Netflix'in 1 numaralı programı olarak derecelendirildiği aktarıldı.