Netflix'e Squid Game davası

Güney Kore'li SK Broadband ile Netflix, Türkiye'de en çok izlenen Netflix dizisi Squid Game dizisi üzerinden davalık oldular. İnternet hizmet sağlayıcısı SK Broadband internet trafiğinin arttığını ama Netflix'in ağ kullanımı için hiç para ödemediğini iddia ediyor. Netflix ise para ödemesi gerektiğini düşünmüyor.

Reuters'in bildirdiğine göre; 17 Eylül'de yayınlanmaya başlayan 9 bölümlük 'Squid Game' dizisi Netflix'in en çok izlenen yapımı olma yolunda ilerlerken, Güney Kore'nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband, dizi yüzünden artan internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masrafını karşılaması için Netflix'i mahkemeye verdi. İşlem gören verilerin eylülün ikinci yarısında 1.2 trilyon bite ulaştığı belirtiliyor.

SK Broadband'in açıklamasına göre veri trafiğini artıranların başında Netflix'ten önce Google'a ait YouTube geliyor. Ancak ne YouTube ne de Netflix ağ kullanımı ücreti ödemiyor. Amazon, Apple ve Facebook gibi diğer içerik sağlayıcılarda ise durum tam tersi.