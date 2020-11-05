NETFLIX ve Amazon Prime RTÜK'ten lisans aldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video, tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/q0tNohjBHM — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 5, 2020